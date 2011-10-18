Брюссель відклав зустріч Януковича з керівництвом Євросоюзу

Європейський Союз заявив, що відкладає зустріч із президентом України Віктором Януковичем, заплановану на цей тиждень, через занепокоєння щодо правових стандартів після суду у справі колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

"Я можу підтвердити, що зустріч відкладена на пізніший термін, коли умови будуть більш сприятливими для досягнення прогресу у двосторонніх відносинах", - заявила речниця Кетрін Ештон, верховної представниці ЄС з зовнішньої політики.

Президент Янукович у четвер мав зустрітися з президентом Європейської комісії Жозе-Мануелем Баррозу та президентом ради Європейського Союзу Германом ван Ромпеем.

Речниця пані Ештон заявила, що зустріч відклали для того, щоби наголосити на необхідності для України "досягти прогресу у забезпеченні верховенства права та незалежності судочинства".

Те, що зустрічі керівництва ЄС з президентом України відклали, підтвердив агенції "Інтерфакс" і офіційний представник Єврокомісії Піа Хансен.