Національний банк уточнив, що копіювати документи при обміні валют припинять з 28 жовтня

Національний банк України надіслав листа банкам, в якому повідомляє, що тимчасова відмова від копіювання документів при скупці валюти у населення набуде чинності з 28 жовтня.

Лист інформує, що відповідне рішення закріплено постановою Національного банку, але набуде чинності після опублікування в "Офіційному віснику України".

Заборона на копіювання сторінок документів, які засвідчують особу, при скупці валюти, буде діяти до 1 вересня 2012, інформує НБУ.