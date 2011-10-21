Національний банк уточнив, що копіювати документи при обміні валют припинять з 28 жовтня
- 21 жовтня 2011
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Національний банк України надіслав листа банкам, в якому повідомляє, що тимчасова відмова від копіювання документів при скупці валюти у населення набуде чинності з 28 жовтня.
Лист інформує, що відповідне рішення закріплено постановою Національного банку, але набуде чинності після опублікування в "Офіційному віснику України".
Заборона на копіювання сторінок документів, які засвідчують особу, при скупці валюти, буде діяти до 1 вересня 2012, інформує НБУ.