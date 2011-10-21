МОП прогнозує рекордне беробіття серед молоді у світі

За даними Міжнародної організації праці на кінець 2011 року кожен десятий у віці до 24 років не матиме роботи.

Кількість безробітної молоді сягне майже 75 мільйонів осіб, або 12,6%.

При цьому безробіття серед молоді через економічну кризу пошириться як на країни із розвиненою економікою, так і на країни, що розвиваються. У свою чергу це безробіття стане ще одним фактором, що гальмуватиме відновлення глобальної економіки - йдеться у доповіді МОП.

Найгостріше ця проблема стосується Європейського Союзу, де освічена, але не працевлаштована молодь стає рушійною силою масових протестів, які вразили низку європейських столиць останнім часом.

Хронічна неможливість знайти роботу "підриває стійкий розвиток держав, посилює соціальну незахищеність і викликає недовіру до політичної та економічної системи", - йдеться у доповіді.

Останній рекорд у безробітті серед молоді було зафіксовано у кризовому 2009 році - тоді роботи не мали 75,1 мільйонів молодих людей.