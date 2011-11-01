Афганістан і Пакистан домовились розслідувати вбивство Раббані спільно

Лідери Афганістану та Пакистану, Хамід Карзай і Асіф Алі Зардарі, кажуть, що домовилися співпрацювати у розслідуванні вбивства колишнього афганського президента Бурхануддіна Раббані.

Раббані був убитий внаслідок вибуху бомби, який здійснив терорист-смертник у вересні.

Карзай і Зардарі зараз перебувають у Стамбулі й зустрілися вперше відтоді, як загинув Раббані. Це вбивство погіршило стосунки між Афганістаном і Пакистаном.

Їхня зустріч передує дводенній регіональній конференції, присвяченій майбутньому Афганістану, яку відвідають представники 27 країн.