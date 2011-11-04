Газові переговори закінчаться в листопаді - Клюєв

Перший віце-прем’єр, міністр економічного розвитку Андрій Клюєв твердить, що переговори з Росією про умови газових поставок завершаться в листопаді.

Про це він сказав від час години запитань до уряду у парламенті. "На нашу думку, вони закінчаться у цьому місяці, у листопаді", - сказав пан Клюєв.

За його словами, після того, як нова ціна на газ стане відома, уряд передбачить кошти у проекті держбюджету на 2012 рік для покриття різниці у тарифах на теплову енергію.

Український уряд веде переговори з Росією про умови поставок газу в Україну.