Газові переговори закінчаться в листопаді - Клюєв
- 4 листопада 2011
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Email
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
Google+Поділіться цим Google+
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Перший віце-прем’єр, міністр економічного розвитку Андрій Клюєв твердить, що переговори з Росією про умови газових поставок завершаться в листопаді.
Про це він сказав від час години запитань до уряду у парламенті. "На нашу думку, вони закінчаться у цьому місяці, у листопаді", - сказав пан Клюєв.
За його словами, після того, як нова ціна на газ стане відома, уряд передбачить кошти у проекті держбюджету на 2012 рік для покриття різниці у тарифах на теплову енергію.
Український уряд веде переговори з Росією про умови поставок газу в Україну.