Корчинський уже не продає "Братство"
Лідер політичної партії "Братство" Дмитро Корчинський називає свідомим обманом свою заяву про намір продати політсилу.
Про це він сказав журналістам в офісі партії, де мав відбутися аукціон з її продажу, повідомляють "Українські новини".
"Ми вас обдурили. "Братство" не продається. В Україні продаються всі, але "Братство", можливо, єдина річ, що не продається в Україні", - сказав він.
Пан Корчинський вважає, що людей, які вірять у те, що політика - це чесна справа, не існує.
Він також сказав, що його партія змушена брехати виборцям через те, що так роблять усі партії.
"В умовах відсутності влади і грошей єдиною зброєю пролетаріату є скандал. І скандалом ми починаємо нашу передвиборну кампанію", - сказав лідер партії.
У середу Дмитро Корчинський сказав, що має намір продати партію, яку очолює багато років, на аукціоні.