Корчинський уже не продає "Братство"

Лідер політичної партії "Братство" Дмитро Корчинський називає свідомим обманом свою заяву про намір продати політсилу.

Про це він сказав журналістам в офісі партії, де мав відбутися аукціон з її продажу, повідомляють "Українські новини".

"Ми вас обдурили. "Братство" не продається. В Україні продаються всі, але "Братство", можливо, єдина річ, що не продається в Україні", - сказав він.

Пан Корчинський вважає, що людей, які вірять у те, що політика - це чесна справа, не існує.

Він також сказав, що його партія змушена брехати виборцям через те, що так роблять усі партії.

"В умовах відсутності влади і грошей єдиною зброєю пролетаріату є скандал. І скандалом ми починаємо нашу передвиборну кампанію", - сказав лідер партії.

У середу Дмитро Корчинський сказав, що має намір продати партію, яку очолює багато років, на аукціоні.