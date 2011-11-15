Донецька влада знайшла гроші для чорнобильців

Донецька обласна рада виділила 40 тисяч гривень для 11 чорнобильців, які оголосили голодування.

Про це повідомили у прес-службі Донецької облради.

"На сьогоднішній день вже виділено 40 тисяч гривень, які будуть спрямовані 11 особам відповідно до списків, представлених учасниками акції", - повідомив голова облради Андрій Федорук після зустрічі з учасниками протесту.

Він також заявив, що матеріальну допомогу від депутатів облради одержать ще 63 учасники акції.

"Сьогодні, переговоривши з учасниками акції - ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС, ми вирішили, що буде підготовлено список на 63 людини, яким депутати нададуть матеріальну допомогу", - сказав Федорук.

Як повідомляють українські агенції, біля будівлі Донецького облуправління Пенсійного фонду голодують 79 чорнобильців, які вимагають виплати пенсій за судовими рішеннями у повному розмірі.

У кожного з учасників голодування на голові або на передпліччі біла пов'язка з написом "Я голодую".