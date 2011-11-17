На супутнику Юпітера знайшли водойму розміром як Великі Озера

За даними нових досліджень, під поверхнею Європи – одного з супутників Юпітера – можливо, міститися водойма об’ємом як Великі Озера у Північній Америці.

Науковці, які вивчали зібрані зондом НАСА дані, кажуть, що вочевидь, між кригою на поверхні супутника та теплішою водою, що залягає глибше, відбувається значна взаємодія.

Це підігріє суперечки про те, чи можуть у такій воді існувати інопланетні форми життя.

Голова астробіологічної програми НАСА Мері Войтек твердить, що нові дані відкривають привабливі можливості.