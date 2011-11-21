В Лівії захопили колишнього голову розвідки

Колишнього голову лівійської розвідки за правління полковника Каддафі, Абдаллу аль-Сенуссі захопили живим на півдні Лівії, через день після захоплення сина Каддафі, Саїфа аль-Іслама.

Аль-Сенуссі мав у лівійців репутацію жорстокого керманича. Як вважають, він відіграв ключову роль у спробах придушити масові повстання, коли вони почалися у місті Бенгазі в лютому.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Саїфа аль-Іслама і Абдалли аль-Сенуссі за звинуваченнями у військових злочинах.

Прокурор МКС Луїс Морено-Окампо має відвідати Лівію цього тижня і обгворити судовий процес над ними.

Перехідний уряд Лівії заявляє, що він може гарантувати справедливі слухання.