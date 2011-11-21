Яворівський: прикро, що Спілку очолив "не широковідомий" письменник

Колишній голова Спілки письменників України Володимир Яворівський каже, що йому "прикро", що спілку очолив письменник, який не є лауреатом Шевченківської премії.

Про це повідомляє агенція УНІАН.

"Це найвища літературна премія, тобто людина вже приходила з певним літературним авторитетом. Мушкетик так само був, Павло Загребельний так само був. Яворівський так само був (…) Прикро, що зараз прийшов письменник, скажімо так, не широковідомий – Віктор Баранов", – сказав у понеділок Володимир Яворівський, який протягом минулих 10 років очолював Спілку.

Водночас пан Яворівський каже, що не шкодує, що пішов з посади.

"Я брав участь у виборах нового голови чисто символічно", – сказав письменник. Він твердить, що якби виграв вибори, то потім би передав свої повноваження "комусь молодшому".

У суботу з'їзд Спілки письменників обрав головою Віктора Баранова, який до того очолював київську міську організацію Спілки.