Герман назвала "дивною" судову заборону акцій у Києві
- 22 листопада 2011
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Радник президента України Ганна Герман назвала "дивним" рішення суду, який заборонив у День свободи масові акції в центрі Києва.
"Деякі рішення судів, принаймні сьогоднішнє, виглядають дивно. Те, що людям запропонували інші місця для зібрань, добре, але, може, можна було ще той день зачекати", - сказала пані Герман в інтервю bbc.ua під час онлайн-марафону, присвяченому річниці Помаранчевої революції.
Пані Герман також сказала, що Україні необхідна судова реформа.