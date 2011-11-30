Чорнобильці планують заночувати під Кабміном

Близько 60 людей, які голодують навпроти будівлі Кабінету міністрів у Маріїнському парку, мають намір залишитися тут на ніч.

Це чорнобильці з Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської та інших областей України, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Учасники акції кажуть, що будуть чекати ранку під будівлею уряду.

Недалеко від голодуючих стоять до 10 автобусів зі співробітниками міліції.

До учасників акції приходив судовий виконавець, який зачитав рішення Окружного адміністративного суду Києва про заборону мітингів у центрі Києва