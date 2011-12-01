Європарламент закликав допустити Тимошенко до виборів

Європарламент закликав українську владу дозволити колишньому прем'єру Юлії Тимошенко та іншим лідерам опозиції реалізувати їх право на участь в політичних процесах.

Про це йдеться в доповіді Європарламенту щодо переговорів про угоду про асоціацію ЄС з Україною, проголосованій 1 грудня більшістю голосів.

У своїй доповіді Європарламент рекомендує українській владі "забезпечити, щоби Юлії Тимошенко та іншим опозиційним лідерам було дозволено використовувати свої право в повній мірі брати участь і політичному процесі, як зараз, так і на майбутніх виборах в Україні".

Зокрема, в доповіді підкреслюється, що засудження Тимошенко до семи років ув'язнення та судові процеси проти інших її міністрів "розглядаються як політична помста або спроба засудити та ув'язнити представників опозиції, щоб не допустити їх участь в парламентських виборах наступного року і президентських виборах 2015 р.".