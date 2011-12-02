Прогноз погоди на п'ятницю
- 2 грудня 2011
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У п'ятницю, 2 грудня, синоптики прогнозують у Києві від 0 до +3°C.
На заході: хмарно, температура повітря +1...+7°C.
На півночі і в центрі: хмарно, 0...+3°C.
На сході: хмарно, 0… +2°C.
На півдні обіцяють сонячну погоду, температура повітря від +3 до +6°C.
Детальніший прогноз погоди у вашому місті.