Прогноз погоди на п'ятницю

У п'ятницю, 2 грудня, синоптики прогнозують у Києві від 0 до +3°C.

На заході: хмарно, температура повітря +1...+7°C.

На півночі і в центрі: хмарно, 0...+3°C.

На сході: хмарно, 0… +2°C.

На півдні обіцяють сонячну погоду, температура повітря від +3 до +6°C.

Детальніший прогноз погоди у вашому місті.