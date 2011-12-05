Зурабов: газові угоди не передбачають "інтеграційних форматів"

Посол Росії в Україні Михайло Зурабов каже, що нові газові угоди між Україною і Росією навряд чи включатимуть інтеграційну складову.

Про це повідомляє агенція Інтерфакс.

"Не думаю, що мова може йти про якісь прописані в цих угодах інтеграційні формати", - сказав пан Зурабов 5 грудня під час зустрічі з українськими журналістами в Києві.

25 листопада Газпром став власником 100% акцій білоруської газотранспортної компанії Бєлтрансгаз.