США відкинули звинувачення Путіна в провокуванні протестів

США відкинули звинувачення прем'єр-міністра Росії Владіміра Путіна, який заявив, що Вашингтон своїми діями спровокував масові протести, а слова держсекретаря Гіларі Клінтон "дали сигнал" російській опозиції.

Виступаючи на прес-конференції в Брюсселі у четвер, пані Клінтон заявила, що США підтримують надії і право росіян на краще майбутнє. За її словами, стурбованість щодо парламентських виборів у Росії є обґрунтованою.

Перед тим Владімір Путін вперше після вибрів до Держдуми прокоментував багаточисельні мітинги опозиції в містах Росії. Він заявив, що держсекретар США Гіларі Клінтон поквапилась з оцінками виборів до Думи.