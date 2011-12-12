Австралійський радіоведучий взяв інтерв’ю тривалістю 24 години

Радіоведучий Австралійської телерадіомовної корпорації ABC Річард Ґловер встановив рекорд Гіннеса, провівши 24-годинне інтерв'ю, сказано в прес-релізі корпорації.

На запитання ведучого, які, за умовами представників асоціації Гіннеса, не повинні повторюватися, відповідав письменник Пітер Фітцсімонс.

Інтерв'ю закінчилося о 8-й ранку в понеділок, 12 грудня. Обоє його учасників сказали, що абсолютно виснажені.

Попередній світовий рекорд встановили в Іспанії - інтерв'ю журналіста Педро Руїса тривало ​​трохи більше 12 годин.