Церемонію прощання з Кім Чен Іром відвідають лише двоє людей з Південної Кореї

Двоє відомих осіб з Південної Кореї перетнули кордон з Північною Кореєю, щоб узяти участь в церемонії вшанування померлого лідера Кім Чен Іра.

До Пхеньяна відправилися Лі Хі-Хо, вдова покійного південнокорейського президента Кім Де Чхуна, та Хюн Чон Ин, яка очолює компанію Hyundai.

Покійні чоловіки обох жінок свого часу зустрічалися з Кім Чен Іром, намагаючись поліпшити зв’язки з Північною Кореєю.

Південна Корея не дозволяє іншим своїм громадянам їхати до сусідньої країни, щоб висловити співчуття. Через таке рішення сусідів Пхеньян попередив Сеул про катастрофічні наслідки у відносинах.