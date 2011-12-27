В Ефіопії двох шведських журналістів засудили до 11 років
- 27 грудня 2011
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Суд у Ефіопії засудив двох шведських журналістів до 11 років ув’язнення за сприяння Фронту національного визволення Огадену, який перебуває поза законом, та незаконний в'їзд до країни.
Репортера Мартіна Шиббі та фотографа Йогана Персона арештували в липні після того, як вони перетнули кордон ефіопської території Огаден.
Журналістів визнали винними минулого тижня. Це викликало хвилю протестів правозахисних організацій.