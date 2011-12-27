Розгадано одну з таємниць снігової людини
- 27 грудня 2011
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Розслідування BBC розв’язало загадку, пов’язану з рештками пальця, який приписували сніговій людині з гімалайських легенд.
Муміфіковані рештки з Непалу зберігалися в лондонському музеї від 1950-х років.
Аналіз ДНК з кістки показав, що палець належав не легендарній мавпоподібній істоті, а людині.
Палець привіз американський дослідник, який взяв його в монастирі.
За словами експертів, які вивчали свідчення зустрічей зі сніговою людиною, палець мав би бути довшим, важчим і з волохатим з тильного боку.