Розгадано одну з таємниць снігової людини

Розслідування BBC розв’язало загадку, пов’язану з рештками пальця, який приписували сніговій людині з гімалайських легенд.

Муміфіковані рештки з Непалу зберігалися в лондонському музеї від 1950-х років.

Аналіз ДНК з кістки показав, що палець належав не легендарній мавпоподібній істоті, а людині.

Палець привіз американський дослідник, який взяв його в монастирі.

За словами експертів, які вивчали свідчення зустрічей зі сніговою людиною, палець мав би бути довшим, важчим і з волохатим з тильного боку.