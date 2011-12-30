Курси валют у п'ятницю
- 30 грудня 2011
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|Офіційний курс гривні на 30.12.2011
|100 доларів США
|798.98
|100 євро
|1029.8053
|10 російських рублів
|2.4953
Детальніше про курси валют та фондові індекси читайте на сторінці Економіка.