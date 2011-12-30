Курси валют у п'ятницю

  • 30 грудня 2011
Офіційний курс гривні на 30.12.2011
100 доларів США 798.98
100 євро 1029.8053
10 російських рублів 2.4953

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