Прихильники Тимошенко зустріли Новий рік під колонією

У новорічну ніч активісти харківського відділення "Батьківщини" зібралися під Качанівською колонією, куди 30 грудня перевели екс-прем’єра Юлію Тимошенко, розповіла прес-секретар Харківської обласної організації ВО "Батьківщина" Юлія Германова.

"Ми прикрасили ялинку перед колонією, де зараз перебуває Юлія Володимирівна. Повісили транспарант "Негідні владні рішення приймає влада негідників. Підтримати Юлію Володимирівну прийшли більше двохсот людей, у тому числі й депутати міської та обласної рад від "Батьківщини", - розповіла вона.

Прихильники Юлії Тимошенко запалювали бенгальські вогні, запустили феєрверк, пили шампанське, а о дванадцятій годині, коли настав Новий рік, заспівали гімн України, сказала Юлія Германова.

31 грудня депутатам вдалося передати Юлії Тимошенко невеличку передачу до Нового року, але без ялинки і новорічних прикрас, повідомив член фракції "БЮТ-Батьківщина" Володимир Філенко.