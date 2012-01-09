В Афінах вкрали картину Пікассо

У Греції з Національної галереї в Афінах вкрадено картину Пабло Пікассо, яку грецькій державі подарував сам художник.

Картину "Жіноча голова" вкрадено з галереї разом з двома іншими цінними картинами.

Пікассо подарував це полотно Греції 1949 року на відзнаку грецького опору нацистам у часи Другої світової війни.

Крадіжка сталася незадовго до 5-ої ранку за місцевим часом і тривала всього сім хвилин, сказано в заяві грецької поліції.

Злодій чи група злодіїв потрапили до приміщення, зламавши балконні двері.

Три вкрадені картини були вирвані з рамок. Спрацювала сигналізація, але зловмисників не впіймали: охоронець лиш побачив силует людини, яка втікала з галереї.