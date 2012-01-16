До Тимошенко не пустили депутатів

Народні депутати з фракції "БЮТ - Батьківщина" Олена Шустік і Ольга Боднар не змогли зустрітися з екс-прем'єром Юлією Тимошенко в Качанівській колонії в Харкові.

"Нам не дали можливості з нею зустрітися. Ми отримали дозвіл на відвідування колонії від керівництва колонії, але суд нам відмовив у відвідуванні Юлії Володимирівни Тимошенко", - сказала пані Бондар після відвідування закладу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За її словами, депутатів не пустили в камеру пані Тимошенко, в приміщення слідчого ізолятора та у відділ відеоспостереження за ув’язненими, однак показали старі й нові корпуси, в яких живуть засуджені, навчальний та виробничий центр і харчоблок.

Пані Боднар також сказала, що вранці особистий масажист не змогла потрапити до Юлії Тимошенко, як це було заплановано, через те, що масажний стіл "не відповідає якимось там вимогам". Тож відвідини масажиста перенесли на другу половину дня.

У понеділок, 16 січня, у партії "Батьківщина" сказали, що депутати Олена Шустік і Ольга Боднар отримали дозвіл на зустріч з Юлією Тимошенко.