Україна може споживати більше російського газу, якщо він буде дешевшим - Бойко

Україна готова збільшити закупівлю російського газу, якщо ціну на нього знизять, каже міністр енергетики Юрій Бойко.

"Я думаю, що як тільки газ буде дешевшим, ми будемо закуповувати його більше, але сьогодні ми плануємо закупити стільки газу, скільки задекларували і подали заявку", - сказав пан Бойко на прес-конференції в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Раніше президент України Віктор Янукович і керівник міненерговугілля заявляли, що в 2012 році Україна закупить удвічі менше російського газу - 27 мільярдів кубометрів.

У російському Газпромі наполягають, що чинні угоди не дозволяють одноосібно приймати такі рішення.