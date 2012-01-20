Азаров: Україна може обійтися без кредитів МВФ 2012 року

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що Україна цілком могла б обійтися без кредитів МВФ у 2012 році.

Водночас він наголосив на важливості відновлення співпраці з МВФ, який "дає зараз найдешевші гроші".

"Якщо ви спитаєте мене, чи зможемо ми прожити без кредитів МВФ, у мене немає навіть ніяких сумнівів, але ми налаштовані на співпрацю," - сказав пан Азаров.

Прем'єр нагадав, що новий раунд переговорів з МВФ щодо відновлення співпраці розпочне наступного тижня новопризначений міністр фінансів Валерій Хорошковський.

За словами пана Азарова, Київ має сповідання, що МВФ, "сприйме наш пакет пропозицій".

Ці пропозиції, як твердить прем'єр, полягають не в такому жорсткому скороченні видатків держбюджету, як наполягав МВФ.

Микола Азаров сказав, що приклад Греції мав засвідчити згубність політики тоталької економії бюджетних витрат, які зазвичай вимагає МВФ в обмін нанадання кредитів.