Янукович у Давосі: через трубу ні з ким сваритися не будемо

Український президент, який очолює укаїнську делегацію на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, заявив, що Київ розраховує знайти порозуміння зі своїми партнерами як у питанні пошуку альтернативи російському газу, так і у питанні консорціуму з управління українською ГТС.

"Ми не збираємося ні з ким, умовно кажучи, сваритися. Ми хочемо підійти до цього виважено, з розумом, і таким чином, щоб знайти у нашій співпраці, у партнерстві, вигоду для всіх. Якщо мова йде про консорціум, тут ні про яку боротьбу мова не йде", - заявив Віктор Янукович журналістам у Давосі.

При цьому президент послався на спільний інтерес усіх сторін - Києва, Брюсселя та Москви, які прагнуть стабільних поставок газу до Європи.

Планувалося, що саме тема енергетики стане для України ключовою на цьогорічному економічному форумі.

У п’ятницю, 27 січня в рамках форуму у Давосі має відбутися підписання угоди між Україною та Азербайджаном про постачання скрапленого газу.

При підписанні угоди мають бути присутні український президент Віктор Янукович та президент Азербайджану Ільхам Алієв.

На давоському форумі, у якому беруть участь понад 2,5 тисячі провідних політиків та бізнесменів світу, серед яких 40 голів держав, 19 із 20 голів найвпливовіших центральних банків, топ-менеджери провідних світових компаній, український президент зустрінеться лише із президентом Азербайджану, і вже зустрівся із президентом Польщі.