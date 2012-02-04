Відеоролики про фальсифікації виборів змонтовані в США – Слідчий комітет РФ

Відеоролики про фальсифікацію виборів до Держдуми Росії змонтовані й розповсюджувалися через сервер у США, кажуть у Слідчому комітеті РФ.

"У рамках перевірок отримано експертні висновки фахівців-криміналістів МВС Росії про те, що більшість відеосюжетів мають елементи монтажу... Але найприкметніше, що всі відеоролики були поширені з одного сервера, який розташований на території США в штаті Каліфорнія", - йдеться в заяві Слідчого комітету, розміщеній на його сайті.

У відомстві повідомляють, що нині шукають авторів і замовників цих відеосюжетів.

Після виборів до Держдуми Росії 4 грудня в інтернеті було розміщено багато відеороликів, знятих на любительські камери й телефони, де показано порушення на виборах.