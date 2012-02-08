В Індії три міністри пішли у відставку через "перегляд порно"

Три урядові міністри в південному індійському штаті Карнатака пішли у відставку після звинувачення в тому, що вони дивилися порнографічне відео на зборах штату.

Один з цих міністрів відповідав за політику щодо розвитку жінок і дітей.

Місцеві телеканали показали, як один з міністрів буцімто переглядає відео на своєму мобільному телефоні, а потім показує його своїм колегам під час засідання.

Усі три міністри заперечують, що двивилися порнографію.

Вони належать до правої партії, яка назвала їхню ймовірну поведінку ганебною.