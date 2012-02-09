СБУ не проситиме продовжити арешт Тимошенко у справі ЄЕСУ

Служба безпеки України не буде ініціювати продовження арешту Юлії Тимошенко у справі щодо компанії "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ), заявив начальник Головного слідчого управління СБУ Іван Дерев'янко.

"З урахуванням того, що на сьогодні Тимошенко відбуває покарання і перебуває в статусі засудженої, відпали вимоги статті Кримінально-процесуального кодексу про необхідність продовження їй запобіжного заходу та утримання під вартою," - сказав Іван Дерев'янко.

У грудні 2011 року Шевченківський суд Києва вирішив заарештувати вже ув'язненого екс-прем'єра ще раз - у справі про фінансові порушення ЄЕСУ. Строк арешту збігає у четвер, 9 лютого.

У жовтні 2011 року пані Тимошенко засудили до семи років позбавлення волі за перевищення службових повноважень під час підписання "газових" контрактів з Росією.