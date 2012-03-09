Янукович хоче бачити Порошенка міністром

Президент Віктор Янукович хоче, щоб посаду міністра економічного розвитку і торгівлі зайняв нинішній голова ради Національного банку Петро Порошенко.

Про це він сказав журналістам у Каневі на вшануванні пам'яті Тараса Шевченка, повідомляють "Українські новини".

Президент підкреслив, що в питанні призначення міністра економіки для себе особисто він рішення вже прийняв, однак додав, що такі рішення приймаються колегіально, і поки він не отримав однозначної пропозиції від Кабінету Міністрів.

"Хоча подання, наскільки мені відомо, вже готове, воно ще не надійшло до нас. Я не буду приховувати свого рішення: я мав ґрунтовну розмову з Петром Порошенком. І його настрій і пропозиції, які я від нього почув, мене цілком влаштовують. Тому я хотів би, щоб він працював", - підкреслив Віктор Янукович.

Він додав, що, наскільки йому відомо, наразі Петро Порошенко перебуває поза межами України, і як тільки він повернеться, буде прийнято остаточне рішення.