У Німеччині помер засуджений за пособництво нацистам Іван Дем’янюк
У Німеччині помер Іван (Джон) Дем'янюк, якого німецький суд визнав винним у причетності до вбивства десятків тисяч євреїв під час Другої світової війни.
Народженого в Україні Івана Дем’янюка визнали винним у тому, що він був охоронцем у таборі "Собібор" в окупованій нацистами Польщі, і у такий спосіб став співучасником убивств щонайменше 28 тисяч людей.
Його засудили до ув’язнення терміном на п’ять років, але звільнили одразу ж після процесу на час розгляду апеляції, вказавши, серед іншого, на його похилий вік.
Іван Дем'янюк помер вдома від старості, йому йшов 91-й рік.
Суд вирішив, що для визнання його винним достатньо того факту, що він був присутнім у таборі смерті.
Суддя заявив, що "суд переконаний, що підсудний служив охоронцем у таборі "Собібор" з 27 березня до середини вересня 1943 року. Як охоронець, він взяв участь у вбивстві щонайменше 28 тисяч людей".
Корніліус Нестлер, адвокат родин жертв "Собібору", стверджував, що немає сумнівів у доказах проти пана Дем’янюка: "Він був частиною вбивчої машини, і він - співучасник убивств. Немає жодних сумнівів щодо доказів".
91-річний пан Дем’янюк заперечує обвинувачення і каже, що його силоміць депортували до Німеччини під час війни.
Головний доказ - посвідчення
Прокуратура базувала свої обвинувачення на посвідченні, згідно з яким пан Дем’янюк належав до підрозділу СС "Травники", члени якого працювали в таборах охоронцями.
Свідків, які б бачили Івана Дем’янюка у таборі в ролі охоронця, немає.
Адвокати підсудного твердили, що посвідчення було підробкою КҐБ. Але фахівці на процесі визнали посвідчення справжнім.
У таборі "Собібор" в окупованій Польщі 1943 року було вбито 27900 євреїв. А загалом в "Собіборі" було вбито 250 тисяч людей.
Іван Дем’янюк, який народився в Україні у 1920 році.
За його твердженнями, він служив у Червоній армії і в 1942 році потрапив у німецький полон. Суд встановив, що в таборі він пройшов навчання на наглядача і почав служити охоронцем у "Собіборі" на території окупованої Польщі.
У 1943-1944 роках пробув охоронцем в концтаборі Флоссенбюрг на кордоні з нинішньою Чехією.
Пан Дем’янюк провів вісім років під вартою в Ізраїлі у 80-х роках.
20 років тому його було засуджено до смерті в Ізраїлі за злочини в таборі "Треблінка", але той вирок було скасовано після того, як з’явилися нові докази, які підтвердили причетність до злочинів іншої людини.