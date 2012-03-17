У Німеччині помер засуджений за пособництво нацистам Іван Дем’янюк

Копирайт изображения AFP Image caption Іван Дем'янюк народився в Україні, а 1951 року виїхав до США, де працював на заводі

У Німеччині помер Іван (Джон) Дем'янюк, якого німецький суд визнав винним у причетності до вбивства десятків тисяч євреїв під час Другої світової війни.

Народженого в Україні Івана Дем’янюка визнали винним у тому, що він був охоронцем у таборі "Собібор" в окупованій нацистами Польщі, і у такий спосіб став співучасником убивств щонайменше 28 тисяч людей.

Його засудили до ув’язнення терміном на п’ять років, але звільнили одразу ж після процесу на час розгляду апеляції, вказавши, серед іншого, на його похилий вік.

Іван Дем'янюк помер вдома від старості, йому йшов 91-й рік.

Суд вирішив, що для визнання його винним достатньо того факту, що він був присутнім у таборі смерті.

Суддя заявив, що "суд переконаний, що підсудний служив охоронцем у таборі "Собібор" з 27 березня до середини вересня 1943 року. Як охоронець, він взяв участь у вбивстві щонайменше 28 тисяч людей".

Корніліус Нестлер, адвокат родин жертв "Собібору", стверджував, що немає сумнівів у доказах проти пана Дем’янюка: "Він був частиною вбивчої машини, і він - співучасник убивств. Немає жодних сумнівів щодо доказів".

91-річний пан Дем’янюк заперечує обвинувачення і каже, що його силоміць депортували до Німеччини під час війни.

Головний доказ - посвідчення

Прокуратура базувала свої обвинувачення на посвідченні, згідно з яким пан Дем’янюк належав до підрозділу СС "Травники", члени якого працювали в таборах охоронцями.

Свідків, які б бачили Івана Дем’янюка у таборі в ролі охоронця, немає.

Немає жодних сумнівів щодо доказів, і родичі вважають, що необхідно, аби всі, хто брали участь у вбивствах їхніх родин, постали перед відповідальністю до кінця їхнього життя Корніліус Нестлер, адвокат родин жертв концтабору "Собібор" (Польща)

Адвокати підсудного твердили, що посвідчення було підробкою КҐБ. Але фахівці на процесі визнали посвідчення справжнім.

У таборі "Собібор" в окупованій Польщі 1943 року було вбито 27900 євреїв. А загалом в "Собіборі" було вбито 250 тисяч людей.

Іван Дем’янюк, який народився в Україні у 1920 році.

За його твердженнями, він служив у Червоній армії і в 1942 році потрапив у німецький полон. Суд встановив, що в таборі він пройшов навчання на наглядача і почав служити охоронцем у "Собіборі" на території окупованої Польщі.

У 1943-1944 роках пробув охоронцем в концтаборі Флоссенбюрг на кордоні з нинішньою Чехією.

Пан Дем’янюк провів вісім років під вартою в Ізраїлі у 80-х роках.

20 років тому його було засуджено до смерті в Ізраїлі за злочини в таборі "Треблінка", але той вирок було скасовано після того, як з’явилися нові докази, які підтвердили причетність до злочинів іншої людини.