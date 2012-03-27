Авакова затримали в Італії - МВС

У прес-службі міністерства внутрішніх справ ВВС Україна підтвердили інформацію про затримання екс-губернатора Харківщини Арсена Авакова в Італії.

За словами голови прес-служби МВС Володимира Поліщука наступним кроком має бути підготовка запиту про екстрадицію пана Авакова.

21 березня його оголосили в розшук Інтерполом.

Арсена Авакова звинувачують у незаконному відчуженні 55 га землі біля селища Песочин Харківської області.

Його оголосили у міжнародний розшук, а Червонозаводський районний суд Харкова обрав для нього арешт у якості запобіжного заходу.

Раніше у харківському відділенні "Батьківщини", головою якого є пан Аваков, назвали "провокацією" інформацію про його арешт.