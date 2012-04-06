Президент Малаві помер після серцевого нападу
- 6 квітня 2012
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78-річний президент Малаві Бінгу ва Мутаріка помер у п'ятницю після серцевого нападу, повідомили медики.
Один з лікарів, який лікував президента, каже що "клінічну смерть" зафіксували ще у четвер.
Раніше повідомлялося, що ва Мутаріка був доправлений в одну з лікарень без свідомості.
У травні 2009 року його було обрано президентом на другий термін.