Президент Малаві помер після серцевого нападу

78-річний президент Малаві Бінгу ва Мутаріка помер у п'ятницю після серцевого нападу, повідомили медики.

Один з лікарів, який лікував президента, каже що "клінічну смерть" зафіксували ще у четвер.

Раніше повідомлялося, що ва Мутаріка був доправлений в одну з лікарень без свідомості.

У травні 2009 року його було обрано президентом на другий термін.