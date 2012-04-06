Малі: Повстанці оголосили незалежність північного регіону

Повстанці-туареги оголосили незалежність регіону Азавадана півночі Малі, по тому, як минулого місяця здобули над ним контроль.

Національний рух за звільнення Азавада (НРЗА) оголосив про це на своєму сайті, додавши, що поважатиме кордони інших держав.

Раніше повстанці оголосили про припинення вогню у зв'язку з захопленням контролю над північною територією Малі.

Тривала боротьба за створення незалежної держави в Малі посилилась після військового перевороту у березні 2012 року.