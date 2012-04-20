Податкова розробила 10 правил чесного підприємця

Податкова міліція України склала "10 правил чесного підприємця" і опублікувала їх у п'ятницю, 20 квітня, на своїй сторінці Facebook.

Найпершим правилом, яким має користуватись "чесний підприємець", на думку податкової, є: "Не приховуй доходи від оподаткування".

У податковій, серед іншого, також радять не займатися фіктивним підприємництвом, не користуватися послугами конвертаційних центрів, не розкрадати бюджетні кошти, не займатися відмиванням коштів, не виробляти і не збувати контрафактну продукцію.

"Законослухняний підприємець ніколи не матиме справу з податковою міліцією", - зазначено під списком правил.