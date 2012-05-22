В Сирії викрали 12 ліванців
- 22 травня 2012
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Представники служб безпеки Лівану заявили про викрадення у сирійському місті Алеппо щонайменше 12 ліванців.
Жертвами викрадення стали мусульмани-шиїти, які через Сирію поверталися з паломництва в Іраку.
Родич одного із захоплених сказав, що жінку, яка була в групі мандрівників, відпустили.
Сім'ї викрадених чоловіків на знак протесту вийшли на вулиці і заблокували дороги у передмісті на півдні ліванської стролиці Бейрута, де живуть більшісь викрадених.