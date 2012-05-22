В Сирії викрали 12 ліванців

Представники служб безпеки Лівану заявили про викрадення у сирійському місті Алеппо щонайменше 12 ліванців.

Жертвами викрадення стали мусульмани-шиїти, які через Сирію поверталися з паломництва в Іраку.

Родич одного із захоплених сказав, що жінку, яка була в групі мандрівників, відпустили.

Сім'ї викрадених чоловіків на знак протесту вийшли на вулиці і заблокували дороги у передмісті на півдні ліванської стролиці Бейрута, де живуть більшісь викрадених.