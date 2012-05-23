"Нафтогаз" відмовився закачувати газ у сховища для потреб "Газпрому"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" повідомила, що цього року закачуватиме природний газ до своїх сховищ лише в обсягах, необхідних для потреб України.

"Нафтогаз" запропонував російському "Газпрому" скористатися для виконання своїх зовнішньоекономічних контрактів послугами українських газосховищ і оформити відповідну додаткову угоду.

Про це "Газпрому" повідомили в офіційному листі від 18 травня 2012 року, йдеться в заяві "Нафтогазу".

До початку нового опалювального сезону "Нафтогаз" планує закачати в підземні сховища близько 10-11 млрд кубометрів газу.