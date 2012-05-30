Портрет президента ПАР з помітними геніталіями прибрали з виставки

Мистецька галерея у Йоганнесбурзі погодилась прибрати з експозиції контроверсійний портрет президента Південно-Африканської Республіки Джейкоба Зуми з чітко помітними геніталіями.

Правляча партія ПАР розкритикувала картину, назвавши її грубою, брутальною та образливою. Після того, як пан Зума заявив, що судитиметься з галереєю, її адміністрація погодилась прибрати картину не лише з виставки, але і з сайту.

За словами президента, який має чотирьох дружин, картина зображає його як розпусника та бабія.

Як повідомили у галереї, художник Бретт Мюррей засмучений "болем, який спричинила картина".