Власенко не вірить, що суд задовольнить касацію Тимошенко

Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко переконаний, що Вищий спеціалізований суд не прийме самостійне, об’єктивне рішення по касації екс-прем’єра щодо газової справи, а буде діяти за вказівками президента Віктора Януковича.

"Я не вірю в те, що цей суд завтра щось самостійно вирішить. Буде команда від Януковича вирішувати - вирішать, не буде – не вирішать", – заявив пан Власенко в ефірі "5 каналу".

За його словами, суд зобов’язаний був розглянути касацію Юлії Тимошенко 15 травня.

Пан Власенко додав, що у касаційному суді присутність людини не є необхідною, а Юлія Тимошенко написала дві заяви з проханням розглянути справу без неї.

26 червня Вищий спеціалізований суд розглядатиме касаційну скаргу Юлії Тимошенко на вирок суду про перевищення екс-прем'єром повноважень піж час підписання газових угод.