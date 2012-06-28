Експерт: Україна не порушує міжнародних ембарго

Директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак вважає перебільшеними звинувачення правозахисної організації Amnesty International у тому, що Україна незаконно постачала танки збройним угрупуванням Південного Судану.

Таке звинувачення містилося в заяві організації 28 червня про те, що Судан, Китай і Україна постачанням озброєнь розпалюють конфлікт у Південному Судані.

Пан Бадрак каже, що у військово-технічній співпраці Україна намагається не порушувати міжнародні зобов’язання, навіть на шкоду своїм бізнес-інтересам.

"Попередні роки роботи з Лівією свідчать, що Україна навіть більше ніж потрібно озиралася на всі боки, чи не викличе вона якусь негативну реакцію міжнародної спільноти. Власне, через це вона іноді втрачала", - сказав пан Бадрак ВВС Україна.

Експерт висловив сумнів у тому, що Україна може піти всупереч встановленій у світі політиці і здійснювати постачання у заборонені регіони.

"Щодо моральної проблеми, як буде використовуватися ця зброя і чи може вона загрожувати життю мирного населення, то я можу констатувати, що жодна країна, навіть найбільші, такі як Франція та Росія, ніколи на це не зважають", - зазначив експерт.