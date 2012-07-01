Кількість жертв вибухів у церквах в Кенії зросла до 16

За повідомленням Червоного Хреста, в ході нападів на дві церкви в кенійському місті Гарісса, загинули 16 людей.

По церквах відкрили вогонь і закидали гранатами. Серед загиблих - два поліцейських, які охороняли церкви.

Очевидець розповів Бі-Бі-Сі, що вулиці міста тепер спорожніли. На них немає нікого окрім представників служб безпеки.

Місто Гарісса, де стались напади, розташоване неподалік кордону з Сомалі.

Минулого року Кенія надсилала в цей район військових для боротьби з озброєними повстанцями з ісламістського радикального угрупування "Аль-Шабаб".

Раніше це угрупування брало на себе відповідальність за схожі вибухи.