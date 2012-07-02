Головні новини 02.07.2012
Податкові ініціативи президента України, веб-камери на виборчих дільницях, доля мовного законопроекту, судово-медична експертиза Юлії Тимошенко та банківський скандал у Британії – головні теми понеділка, 2 липня.
Президент України Віктор Янукович пропонує розширити прогресивну шкалу податку на доходи фізосіб, підвищити збори за нерухомість, використання природних ресурсів та оподаткувати товари розкоші.
Український уряд вирішив встановити веб-камери на всіх 34 тисячах виборчих дільниць, каже прем'єр-міністр Микола Азаров.
Верховна Рада України не продовжуватиме розгляд суперечливого мовного законопроекту на поточній сесії, яка закінчується 6 липня, каже голова парламенту Володимир Литвин. У Партії регіонів з цим не погоджуються.
Екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відмовляється від проведення судово-медичної експертизи, яку призначив Харківський районний суд і якої чекає Вищий спеціалізований суд України, що розглядає касацію на вирок у "газовій справі".
Британський банк Barclays оголосив про відставку голови правління Маркуса Ейджиуса і пообіцяв переглянути діяльність у світлі скандалу зі ставками LIBOR.
Погода у вівторок
У вівторок, 3 липня, синоптики прогнозують у Києві сонячну погоду, +26...+30°C.
На заході: сонячно, +24...+32°C.
На півночі: сонячно, +24...+28°C.
На сході: сонячно, +25...+29°C.
На півдні: сонячно, +24...+31°C.
У Криму: можливі грози, +26...+29°C.
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