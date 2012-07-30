Партія зелених: ми свідомо не включали до першої п'ятірки зірок шоу-бізнесу

Голова партії зелених України, голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики Денис Москаль, який очолив виборчий список партії, заявив, що "свідомо не включав до першої п'ятірки "зірок" шоу-бізнесу".

"Ми свідомо не включали до першої п'ятірки "зірок" шоу-бізнесу, адже для нас найголовніше - це наша ідеологія. У списку Партії зелених України саме ті люди, котрі є послідовними прихильниками зеленої ідеології впродовж багатьох років", - цитує УНІАН пана Москаля.

У понеділок, під час 22-го позачергового з'їзду ПЗУ в Києві партія затвердила список кандидатів на виборах до Верховної Ради України.

Окрім Дениса Москаля до першої п'ятірки виборчого списку увійшли заступник голови Партії зелених України, голова політради Сергій Курикін, член політради, голова ПЗУ 2009-2011 років Тетяна Кондратюк, голова Миколаївської обласної організації ПЗУ Сергій Літвак та член політради партії, голова ПЗУ в 1992-2006 роках Віталій Кононов.