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Україна піднялась на 15 позицій у рейтингу Світового банку з ведення бізнесу

Останнє поновлення: Вівторок, 23 жовтня, 2012 p., 08:55 GMT 11:55 за Києвом

Україна за рік піднялася на 15 позицій щодо простоти ведення бізнесу, посівши 137 місце серед 183 країн світу в рейтингу простоти ведення бізнесу (Doing Business), оприлюдненого Світовим банком.

Сусідами України в рейтингу стали Лесото (136 місце) і Філіппіни (138 місце). Росія - на 112 місці.

У попередньому рейтингу Україна посідала 152 місце.

Перші п'ять місць посіли Сінгапур, Гонконг (Китай), Нова Зеландія, США, і Данія.

На останніх трьох позиціях - Республіка Конго (183 місце), Чад (184 місце) і Центральноафриканська Республіка (185 місце).

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