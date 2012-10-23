Україна піднялась на 15 позицій у рейтингу Світового банку з ведення бізнесу

Україна за рік піднялася на 15 позицій щодо простоти ведення бізнесу, посівши 137 місце серед 183 країн світу в рейтингу простоти ведення бізнесу (Doing Business), оприлюдненого Світовим банком.

Сусідами України в рейтингу стали Лесото (136 місце) і Філіппіни (138 місце). Росія - на 112 місці.

У попередньому рейтингу Україна посідала 152 місце.

Перші п'ять місць посіли Сінгапур, Гонконг (Китай), Нова Зеландія, США, і Данія.

На останніх трьох позиціях - Республіка Конго (183 місце), Чад (184 місце) і Центральноафриканська Республіка (185 місце).