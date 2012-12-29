Новий власник "Металіста" планує збільшити інвестиції в команду

Власник футбольного клубу "Металіст" (Харків) Сергій Курченко має намір зберегти тренерський штаб і топ-менеджмент клубу, йдеться в повідомленні прес-служби ФК "Металіст".

За повідомленням, 27 грудня Сергій Курченко зустрівся в Києві із керівництвом клубу і підтвердив свій намір збільшити інвестиції в команду.

"Найближчим часом менеджмент ФК "Металіст" підготує свої пропозиції щодо трансферної політики клубу та інших ключових питань діяльності", - сказано в повідомленні.

Сергій Курченко підкреслив, що високо цінує роботу тренерського штабу на чолі з головним тренером Мироном Маркевичем.

Він має намір найближчим часом провести розширену нараду за участю Маркевича для вироблення перспективної програми дій.

Бізнесмен Сергій Курченко купив ФК "Металіст" у бізнесмена Олександра Ярославського.