Тіло звинуваченого у зґвалтуванні в Індії після розтину передали сім'ї

Тіло чоловіка, звинуваченого у зґвалтуванні та вбивстві студентки у Делі, віддали родичам після проведення розтину.

Рама Сінгха знайшли мертвим у понеділок у тюремній камері, у якій його утримали разом з двома іншими чоловіками.

Розтин засвідчив, що чоловік вчинив самогубство.

Напередодні поліція сказала, що Рам Сінгх повісився, але його адвокат і сім'я твердять, що його психологічний стан був нормальним і у нього не було підстав вчинити самогубство.

Рам Сінгх був звинувачений у тому, що був за кермом автобуса, у якому інші четверо чоловіків зґвалтували, побили, а потім викинули з транспорту студентку. Інцидент викликав обурення в Індії та у світі.