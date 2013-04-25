У Франції розслідують справу про публікацію фото Кейт топлес

Французькі прокурори розслідують справу щодо видавця та фотографа журналу Closer за порушення права на приватне життя через публікацію фото герцогині Кембриджської, дружини принца Вільяма, топлес.

Фотограф визнав, що робив фото герцогині, однак заперечив, що це були фото топлес.

Знімки були зроблені вересня минулого року під час відпочинку королівської родини на півдні Франції. Після публікації фото королівська родина подала до суду.

Букінгемський палац назвав фото вторгненням у приватне життя королівської родини.

Журнал твердить, що фото не були образливими.