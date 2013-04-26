Земне ядро таке ж гаряче, як поверхня Сонця - вчені

Вчені дослідили, що внутрішнє ядро Землі може бути настільки ж гарячим, як поверхня Сонця.

Досі вважалося, що температура в центрі Землі є значно нижчою.

Дослідники з Європейського центру синхротронного випромінювання у Франції (ERSF) зімітували умови, виявлені в центрі Землі, де гігантська маса твердого заліза оточена морем із рідкого заліза.

За їх оцінками, температура там має становити 6 тисяч градусів за Цельсієм - це на 1 тисячу градусів більше, ніж у результатах вимірювань, проведених 20 років тому.

Нові дані можуть допомогти вивчити природні сили, які спричиняють землетруси і формують магнітне поле планети.