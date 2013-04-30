У ПАР розкритикували показ відео із кволим Манделою

Африканський Національний Конгрес (АНК) захистив своє рішення показати відеозапис, зроблений під час відвідання президентом Джейкобом Зумою й іншими офіційними особами Нельсона Мандели.

На відео із зустрічі, яка відбулась у понеділок, пан Мандела виглядав кволим і відстороненим.

За словами кореспондента ВВС в Йоганнесбурзі, користувачі соціальних медіа висловлювали обурення і критику через ці кадри, назвавши їх вторгненням в особисте життя екс-президента.

За словами кореспондентів, цей візит відбувся у час, коли АНК і його конкуренти активізували свої кампанії передодні президентськими виборами, що відбудуться наступного року.

Однак речник АНК заперечив, що це було рекламним трюк.